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DEÜ Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Kahramanmaraş Depremlerinde Dayanışma Gösterdi - Son Dakika
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DEÜ Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Kahramanmaraş Depremlerinde Dayanışma Gösterdi

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yaptıkları çalışmaları anlatan 'Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' belgeselini tanıttı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitenin depremin hemen ardından harekete geçtiğini ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmalara katıldığını belirtti. Belgeselde, 'Gönül Köprüsü Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar anlatılıyor.

DEÜ Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Kahramanmaraş Depremlerinde Dayanışma Gösterdi
25.01.2024 - 14:43,
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Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yaptıkları çalışmaları anlatan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" belgeseli tanıtıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektörlük binasında düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, üniversite olarak depremin hemen ardından harekete geçtiklerini vurguladı.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin deprem bölgesindeki çalışmalara gönüllü olarak katıldığını anlatan Hotar, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyduğumuz her konuda devletimiz bize destek oldu. Kamu kurumu olarak bu zor günlerde nasıl katkı koyarız diye çalışma yaptık. Hızlıca planlamalarımızı yaptık. İlk günden, ilk saatten şu ana kadar ve bundan sonra bölgede olan üniversiteyiz. İlk 6 ayda yaptığımız çalışmaları belgesele çevirdik. Sonra baktık ki çalışmalarımız artarak devam ediyor. İlk 6 ay, acil ihtiyaçlar önemliydi. Sonra bölgede kalıcı olarak ve süreklilik arz eden yatırımlara ihtiyaç oluyordu. Bunları yapmaya devam ettik. Sonra belgeselin ikinci kısmını oluşturmaya karar verdik."

Devletin gücüne güç katması konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Hotar, "Kalıcı konutlara geçip, ihtiyaçlar minimuma gelinceye kadar DEÜ orada olmaya devam edecek." dedi.

Etkinlikte iki bölüm halindeki "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" belgeseli gösterildi.

DEÜ İç Yapımlar tarafından hazırlanan belgeselde, öğretim üyeleri ve öğrencilerin "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında depremin etkilediği illerde yaptıkları çalışmalar anlatılıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: DEÜ Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Kahramanmaraş Depremlerinde Dayanışma Gösterdi - Son Dakika
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