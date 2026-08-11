Dev Panda Xing Mei 15 Yaşında
Tianjin'deki hayvanat bahçesinde dev panda Xing Mei'nin 15. doğum günü kutlandı.
TİANJİN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Fotosentez Vadisi Turizm Tesisi'nin hayvanat bahçesinde pazartesi günü dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı.
Ağustos 2011'de ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde dünyaya gelen Xing Mei, Eylül 2013'te Tianjin'e gönderilmişti.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Dev Panda Xing Mei 15 Yaşında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?