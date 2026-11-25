(TBMM) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzasındaki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına tepki gösterdi. Şahin, "Siz ormanın sınırını Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirebilirsiniz, suyun akışını kararnameyle değiştiremezsiniz" dedi. Şahin, konuyu TBMM gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi de verdi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını gündeme getirdi. Yeni Yol Grubu adına konuşan Şahin, kararın Ankara'nın içme suyu kaynakları üzerindeki olası etkilerinin açıklanmasını istedi.

Şahin, ayrıca 24 Kasım 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle 17 Eylül 2026 tarihli ve 11787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kurtboğazı Barajı su toplama havzasında bulunan 2 bin 964 hektarlık alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının bilimsel ve hukuki dayanaklarını sordu.

"ORMAN YERİNDE DURUYOR AMA SİZİN KARARINIZDA ORMAN OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Kızılcahamam'ın Taşlıca, Kırköy, Balcılar ve Yukarıkaraören mahallelerini kapsayan alanın orman sınırları dışına çıkarıldığını belirten Şahin, söz konusu bölgenin Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzasında bulunduğunu hatırlattı.

Uzmanların bölgede meşe ormanları ile sedir ve ardıç ağaçlandırmalarının bulunduğunu, arazilerin fiilen orman niteliği taşıdığını belirttiğini aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir başkentin içme suyunu besleyen ormanları hangi hakla, hangi bilimsel gerekçeyle koruma dışına çıkarıyorsunuz? 17 Eylül'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Kızılcahamam'ın Taşlıca, Kırköy, Balcılar ve Yukarıkaraören mahallelerini kapsayan yaklaşık 3 bin hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Neresi burası? Ankara'nın içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzası!"

6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesinin belirli şartlarda orman sınırları dışına çıkarma işlemine izin verdiğini hatırlatan Şahin, kararın hangi bilimsel raporlara dayandığını sordu.

Şahin, "Sayın Bakan, orman yerinde duruyor ama sizin kararınızda orman olmaktan çıkıyor! Bu nasıl bir anlayıştır?" dedi.

"BAŞKA YERE DİKTİĞİNİZ FİDAN KURTBOĞAZI'NIN SUYUNU NASIL KORUYACAK?"

Ormanların su kaynaklarının korunmasındaki önemine dikkat çeken Şahin, karar kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanın en az iki katı büyüklüğünde başka bir yerde orman tesis edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Şahin, bu uygulamanın Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzasındaki ekolojik işlevi karşılayamayacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Orman dediğiniz haritada yeşile boyanmış bir alan değildir. Yağmuru karşılayan, toprağı tutan, suyu koruyan canlı bir ekosistemdir. Şimdi bu kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanın en az iki katı büyüklüğünde başka bir yerde orman tesis edilmesinden söz ediliyor. İyi de Sayın Bakan, başka yere diktiğiniz fidan Kurtboğazı'nın suyunu nasıl koruyacak?"

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ormanın hesabını hektarla kapatabilirsiniz ama suyun hesabını başka yerde ağaç dikerek kapatamazsınız! Siz ormanın sınırını Cumhurbaşkanı Kararı'yla değiştirebilirsiniz, suyun akışını kararnameyle değiştiremezsiniz!"

"BU ARAZİLER KİME TAHSİS EDİLECEK?"

Orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin geleceğine ilişkin belirsizliklerin giderilmesini isteyen Şahin, söz konusu alanların hangi amaçlarla kullanılacağını ve imar planlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağını sordu.

Şahin, "Peki, bu araziler ne olacak? Kime tahsis edilecek? İmar planları değiştirilecek mi? Orman sınırları dışına çıkarmak doğrudan yapılaşma izni değildir, biliyoruz. O halde bu kararın arkasındaki kamu yararını açıklayın! Milletin ormanıyla ilgili karar alıyorsanız milletin karşısına gerekçesiyle çıkacaksınız" dedi.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN MÜDAHALELERE İZİN VERMEYİN"

Cumhurbaşkanı Kararı'na karşı Danıştay'da yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açıldığını hatırlatan Şahin, yargılama devam ederken bölgede geri dönüşü olmayan müdahalelerde bulunulmaması gerektiğini söyledi.

Şahin, "Buradan uyarıyorum. Yargı süreci devam ederken bu alanlarda geri dönüşü olmayan müdahalelere izin vermeyin! Bir mahkeme kararıyla işlemi iptal edebilirsiniz ama kesilen ağacı, bozulan toprağı, kaybedilen suyu mahkeme kararıyla geri getiremezsiniz!" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN SUYUNUN DA TOPRAĞININ DA HESABINI SORARIZ"

Ankara Milletvekili olarak hem Kızılcahamam'daki köylülerin topraklarının hem de başkentte yaşayan milyonlarca kişinin içme suyunun korunmasının sorumlulukları arasında bulunduğunu vurgulayan Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığından kararın gerekçelerini kamuoyuna açıklamasını istedi.

Şahin, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Ormanları korumak için bu Meclis'ten bütçe isteyen Bakanlık, önce Ankara'nın su havzasındaki 3 bin hektarlık alanı neden orman sınırları dışına çıkardığının hesabını vermelidir! Kararın bilimsel gerekçelerini açıklayın. Arazilerin geleceğini açıklayın. Ankara'nın içme suyunu nasıl koruyacağınızı açıklayın! Şunu unutmayın. Ormanı kaybetmenin bedelini ağaçlar konuşamaz, yarın susuz kalan insanlar konuşur! Biz Ankara'nın suyunun da toprağının da hesabını sorarız. Çünkü bu topraklar sizin kararlarınızla var olmadı, sizin kararlarınızla da sahipsiz kalmayacak!"

ŞAHİN'DEN BAKAN YUMAKLI'YA SORU ÖNERGESİ

Komisyondaki konuşmasının yanı sıra konuyu yazılı soru önergesiyle de TBMM gündemine taşıyan Şahin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kararın bilimsel dayanakları, su kaynaklarına etkileri ve arazilerin geleceğine ilişkin açıklama istedi.

Şahin, önergesinin gerekçesinde, 17 Eylül 2026 tarihli ve 11787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Kurtboğazı Barajı su toplama havzasında bulunan yaklaşık 2 bin 964 hektarlık alanın orman sınırları dışına çıkarıldığını belirtti.

Söz konusu alanların fiilen orman niteliğini koruduğu gerekçesiyle TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun Danıştay'da yürütmenin durdurulması ve iptal davası açtığını hatırlatan Şahin, kararın Ankara'nın içme suyu kaynakları ve orman ekosistemi üzerindeki olası etkilerinin endişe yarattığını ifade etti.

Şahin, Bakan Yumaklı'ya yönelttiği beş soruda, alanların Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesindeki şartları taşıdığının hangi bilimsel raporlar ve arazi incelemeleriyle belirlendiğini, karar öncesinde ASKİ ve DSİ'nin görüşlerinin alınıp alınmadığını ve Kurtboğazı Barajı'nın su miktarı ile kalitesi üzerindeki olası etkilerin değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Önergede ayrıca orman sınırları dışına çıkarılan alanların hangi amaçlarla kullanılacağının, herhangi bir tahsis veya imar planı değişikliği çalışması bulunup bulunmadığının ve bu alanların yerine orman tesis edilmesi için hangi bölgelerde ne kadar büyüklükte arazi belirlendiğinin açıklanması istendi.

Şahin, Danıştay'daki yargılama sonuçlanıncaya kadar bölgede ağaç kesimi, hafriyat ve doğal yapıyı değiştirecek müdahalelerin önlenmesi amacıyla hangi tedbirlerin alındığını da Bakan Yumaklı'ya yöneltti.