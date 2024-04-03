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DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika
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DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı

DEVA Partisi, Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçlarının beklentilerin altında kaldığını kabul eden kurul, yanlışlarını ve nasıl daha iyi olabileceklerini samimi bir şekilde değerlendireceklerini açıkladı. Bu süreçte teşkilat mensupları, adaylar, gönüllüler ve herkesin değerlendirmeleri ve önerileri alınacak. Genel Merkez Başkanlık Kurulu, ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde tamamlanmasını kararlaştırdı.

03.04.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kurulun, DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin, kamuoyunun ve partiye gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul ettiği vurgulandı.

Seçimlerde alınan sonuçların, "Nerede yanlış yaptık?", "Daha iyi nasıl olabilirdi?" hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır. Partimizin genel merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı büyük kongredir. Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika
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