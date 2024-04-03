DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı.
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Kurulun, DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin, kamuoyunun ve partiye gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul ettiği vurgulandı.
Seçimlerde alınan sonuçların, "Nerede yanlış yaptık?", "Daha iyi nasıl olabilirdi?" hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır. Partimizin genel merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı büyük kongredir. Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."
Son Dakika › Güncel › DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongre'nin 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde 14 yıl önce bulunan mamut fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müzede ayrıca Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler de bulunuyor. Mamut fosilleri, 1 ila 2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen diğer fosillerle birlikte sergileniyor.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu öne sürülen H.İ.A. ve O.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ege Üniversitesi DAÇKA, Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turunun üçüncü müsabakasında Bordo Sportif RS'yi 73-67 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.
Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?