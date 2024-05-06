DEVA Partisi, geçici sığınmacılar için yüksek nikah ücretine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi, geçici sığınmacılar için yüksek nikah ücretine suç duyurusunda bulundu

DEVA Partisi, geçici sığınmacılar için yüksek nikah ücretine suç duyurusunda bulundu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Afyonkarahisar'da geçici sığınmacılar için nikah ücretinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili Belediye Başkanı Burcu Köksal ve belediye meclis üyeleri hakkında ayrımcılık, nefret ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yeneroğlu, evlilik hizmet bedelinin sığınmacılara Türk vatandaşlarından 25 kat fazla olacak şekilde belirlenmesinin, kanunlara, Anayasa'ya ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. Suç duyurusunda bulunan Yeneroğlu, yüksek ücretin maddi durumu yeterli olmayan sığınmacıların resmi nikah kıymamasına yol açacağını ve özellikle kadınları daha fazla mağdur edeceğini belirtti.

06.05.2024 16:27
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Afyonkarahisar'da "geçici sığınmacılar için nikah ücretinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle" ilgili Belediye Başkanı Burcu Köksal ve belediye meclis üyeleri hakkında "ayrımcılık, nefret ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "evlilik hizmet bedelinin" sığınmacılara Türk vatandaşlarından 25 kat fazla olacak şekilde belirlenmesinin, kanunlara, Anayasa'ya ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Evlenme ve aile kurmanın herkesin en temel hakkı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, "Burcu Köksal ve bu kararı alanlar, ayrımcılık ve nefret suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Ben, savunmasız insanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı insanlığın bir gereği olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili Belediye Başkanı Köksal ve belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, söz konusu ücretin yüksek belirlenmesinin, maddi durumu yeterli olmayan sığınmacıların resmi nikah kıymamasına yol açacağını, bunun özellikle kadınları daha fazla mağdur edeceğini savundu.

Kaynak: AA

Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi, geçici sığınmacılar için yüksek nikah ücretine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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