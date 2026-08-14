DEVA Partisi'nden AK Parti Eleştirisi - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden AK Parti Eleştirisi

DEVA Partisi\'nden AK Parti Eleştirisi
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Hasan Karal, AK Parti'nin 25. yılını değerlendirerek, liyakat yerine sadakatin geçtiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Bir zamanlar milletin umudu olan anlayıştan bugün fersah fersah uzaklaşıldı. Liyakatin yerini sadakat alınca, büyük bir umut hareketi de körelmeye mahküm oldu. Hal böyleyken insan sormadan edemiyor: Çeyrek asrın sonunda yeniden başa döndüysek, bunca umut, bunca fedakarlık, bunca bedel ne içindi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurucu il başkanı olarak görev aldığı AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de "Erdemliler Hareketi" anlayışıyla yola çıktığını hatırlatan Karal, iktidara gelirken millete büyük hedefler ve güçlü vaatler sunulduğunu ifade etti.

Karal, AK Parti'nin kuruluşunda, "Enflasyonu düşüreceğini, ekonomiyi güçlendireceğini, hak, hukuk ve adaleti tesis edeceğini, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkese eşit yaklaşacağını, Türkiye'yi çağdaş standartlara taşıyacağını, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan ekonomiye kadar birçok alanda reform yapacağını" vaat ettiğini belirterek, "Yıllarca bu hedefler doğrultusunda ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarla önemli adımlar atıldı. Millet umutlandı, Türkiye birçok alanda mesafe katetti" ifadelerini kullandı.

Ancak bugün gelinen noktada o reformcu anlayıştan eser kalmadığını savunan Karal, asıl kırılmanın kadro anlayışındaki değişimle başladığını söyledi.

"YOLDA BULUNANLAR, YOLA ÇIKANLARA TERCİH EDİLDİ"

Kuruluş dönemindeki titizliğin yerini farklı bir anlayışın aldığını ifade eden Karal, başarının mimarı olan kadroların zamanla geri plana itildiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuruluşta kadrolar oluşturulmasında kuyumcu hassasiyetiyle değerlendirmeler yapılırken, şimdi 'çer çöp fark etmez, kabul edilir' aşamasına gelindi. Başarının yereldeki ve merkezdeki aslanları, göz göre göre kedilere ve çakallara boğduruldu. Garibanın alın terini kendi mendiliyle silenler yerine, halka tepeden bakan, vatandaşın telefonlarına dahi çıkmayan kibirli tipler tercih edildi. Kuruluş felsefesine dahi inanmayıp yıllarca karşısında duran muhteremler, baş göz edilip 'dava adamı' olarak tanıtıldı. Kısacası yolda bulunanlar, yola çıkanlara tercih edildi." Milletin umut bağladığı Türkiye'den fersah fersah uzaklaşıldı."

"BÜYÜK BİR UMUT HAREKETİ KÖRELMEYE MAHKUM OLDU"

Bugün gelinen noktada ekonomik ve toplumsal tablonun da bu değişimi ortaya koyduğunun altını çizen Karal, "Enflasyon yeniden milletin en büyük yükü oldu. Ekonomi, vatandaşın en büyük derdine dönüştü. Adalete duyulan güven ciddi şekilde sarsıldı. Yoksul daha da yoksullaştı, orta direk zayıfladı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da derinleşti. Vatandaşın devlete ve kurumlara duyduğu güven zedelendi. Gençler gelecekten umudunu kesti. Üreten değil rant kazandı. Liyakat yerini sadakate bıraktı. Milletin yıllar önce umut bağladığı Türkiye'den fersah fersah uzaklaşıldı. ve sonunda bir büyük umut hareketi, körelmeye mahkum oldu" ifadelerini kullandı.

"BUNCA BEDEL NE İÇİNDİ"

Karal, "Hal böyleyken insan sormadan edemiyor: Çeyrek asrın sonunda yeniden başa döndüysek, bunca umut, bunca fedakarlık, bunca bedel ne içindi" dedi.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Hasan Karal, AK Parti, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden AK Parti Eleştirisi - Son Dakika

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