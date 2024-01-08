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Develi Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Develi Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Develi Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Kayseri İl Temsilciliği arasında yapılan protokol imza töreniyle 70 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, personelin bütçesine katkıda bulunmak ve performanslarını artırmak istediklerini belirtirken, sendika temsilcisi Cüneyt Doğan da destekleri için Cabbar'a teşekkür etti ve sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Develi Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
08.01.2024 - 16:23,
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Develi Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Kayseri İl Temsilciliği arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile sendikanın Kayseri İl Temsilcisi Cüneyt Doğan arasında belediyede görevli 70 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cabbar, imkanları oranında personelin bütçesine katkıda bulunmak, çalışma şevkini ve performansını artırmak istediklerini belirtti.

Doğan da çalışanlarına vermiş olduğu destek ve değerden dolayı Cabbar'a teşekkür ederek, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Develi Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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