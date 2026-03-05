Devlet Desteğiyle Hayvancılıkta Büyüme - Son Dakika
Devlet Desteğiyle Hayvancılıkta Büyüme

05.03.2026 11:26
Erhan Aslan, devlet hibesiyle modern ahırda 140 simental hayvan besliyor ve bölge ekonomi katkı sağlıyor.

Ağrı'da 10 yıl önce devletten aldığı yüzde 50 hibeyle ahır yapan Erhan Aslan, 140'ı bulan simental cinsi hayvanlarının bakımını özenle yapıyor.

İl merkezine bağlı Konuktepe köyünde yaşayan 43 yaşındaki Erhan Aslan, 10 yıl önce eski ahırı yerine modern tesiste hayvancılık yapmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurusu onaylanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle ahır yapan Aslan, yıllar içerisinde hayvan sayısını artırdı.

İlin et ve süt üretimine katkı sağlayan Aslan, buzağılarla beraber 140'ı bulan simental cinsi hayvanların bakımını her gün özenle yapıyor.

Çiftçi Erhan Aslan, AA muhabirine, geçmişte eski ve küçük ahırda hayvancılık yaptığını ancak devlet desteğiyle daha modern ahırda bu işi sürdürdüğünü söyledi.

Hayvancılığın bölgede geçim kaynağı olduğunu ve işini severek yaptığını belirten Aslan, "Burası aile işletmesidir. Babamdan kalan eski işletmeyi buraya taşıdık. 2016 yılında DAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibeyle burayı yaptık. Bundan dolayı çok memnunuz. Bu ahırı yapmadan önce en fazla 50 büyükbaş hayvanımız vardı. Şimdi 140 hayvanımız var. Hayvancılıkla uğraşmaktan memnunuz." diye konuştu.

Aslan, modern tesislerin daha ferah olduğunu ve hayvanların gelişimine katkı sunduğunu anlattı.

"Çoğu zaman geceleri de gelip ahıra giriyoruz"

Ahırda hayvanlar için suluk sistemi kurduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Sabah erken gelip hayvanlara yem ve saman veriyoruz, ikindiye doğru aynı işlemi yine yapıyoruz. Bu zamanlar doğum dönemidir. Çoğu zaman geceleri de gelip ahıra giriyoruz. Hayvanlar doğuyor. Hayvanların hepsi simental cinsidir. Kendi hayvanlarımızdır, dışarıdan satın almadık. Dişi olanları damızlık yapıyoruz, erkekleri işletme gideri için satıyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise Aslan'ın diğer üreticilere örnek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ahır destekleriyle ilgili amacımız hayvanların yaşam şartlarının düzeltilmesi, bu tür tesisler hem hayvanın verimini hem de hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor. Kış şartlarının ağır geçtiği bir ilde bulunduğumuz için ahır daha fazla önem arz ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz de bu ve bundan sonraki yıllarda da işletmesini yenilemek isteyen üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erhan Aslan, Ekonomi, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
