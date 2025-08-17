Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Model Uçak Sergisi - Son Dakika
Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Model Uçak Sergisi

17.08.2025 20:16
TUSAŞ ve dernek işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar model uçak gösterilerini izledi.

TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği ve TUSAŞ Spor Kulübü Sportif Havacılık Topluluğu işbirliğiyle devlet korumasındaki çocuklara yönelik "Model Uçak Uçuş Sergisi" etkinliği düzenlendi.

BAKAP ATA Çiftliği'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de desteklediği etkinlikte, devlet korumasındaki çocuklar, model uçak gösterilerini izledi.

Birbirinden farklı model uçakların gökyüzünü renklendirdiği gösteride, çocuklar da ilgi ve merakla uçuşları takip etti.

Etkinlik kapsamında model uçakların pilotlarıyla sohbet eden çocuklar, gösteri sırasında pilotlara alkışlarla destek verdi.

"Sordukları sorulardan meraklarının olduğunu gördük"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, çocukların model uçak yapımı ve kodlama gibi her alanda yetişmeleri için etkinliklere katılımlarının sağlandığını söyledi.

Pehlivan, "Gerçekten merakları çok iyi çünkü bazen soru da soruyorlar. Sordukları sorulardan bizler de gerçekten meraklarının olduğunu gördük. Bu da bizleri gerçekten mutlu etti. Bu vesileyle bugün akşama kadar olan programda katkıları son derece güzel olan TUSAŞ'a, uçak modelleriyle tanıştıran diğer arkadaşlarımıza ve belediyeye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Belki aralarından F-16 pilotları çıkabilir"

TUSAŞ Spor Kulübü Koordinatörü Nihat Fırat Yetişkin de bugün devlet himayesindeki çocuklar için faaliyet düzenlediklerini, sporun havacılıkla harmanlandığı bir branş olan sportif havacılıkla çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

RC Model Uçak Pilotu Yasin Yanık ise etkinlikte 25 model uçak bulunduğunu söyledi.

Etkinliği, devlet korumasındaki çocukların mutlu olması, gelecekleri ve ufuklarının genişlemesi için yaptıklarını dile getiren Yanık, TUSAŞ'a ve Ankara Büyükşehir Belediyesine uçak pistlerini hazırladıkları için teşekkür etti.

Yaklaşık 22 kişilik model uçak ekibinin etkinlikte yer aldığını aktaran Yanık, "Çocuklar bu uçuşlara müthiş ilgi duyuyor. Birçoğu da bu işi hobi olarak yapmaya başlamışlar, simülasyonlarda, sanal ortamlarda uçuşlar yapıyorlar. Belki de ilerleyen dönemlerde aralarından F-16 pilotları çıkabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

