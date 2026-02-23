Devlet Korumasındaki Çocuklar İftar Programında Buluştu

Konya'da devlet koruması altındaki çocuklar ve koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi.

Meram ilçesinde bir düğün salonunda hayırsever Esma Yaşar'ın "Geçmişten Geleceğe Köprü" iftarına katılan çocuklar ve koruyucu aileler, hem eğlenceli hem de duygusal bir akşam yaşadı.

Toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğinin sergilendiği programda çocuklar için gösteriler, oyun ve etkinlikler düzenlendi, çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Etkinliğe Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcısı Canan Sitti ve Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk, KonYurtAyder Başkanı Mürsel Gökçen ile hayırseverler de katılım gösterdi.