Devlet Memurları Konfederasyonu, Bakanlığa 35 saat ve yıllık 4 ikramiye talebini iletti

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, kamu çalışanlarının maaş, ikramiye, sosyal haklar ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. Raporda, haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi, mülakat sisteminin kaldırılması, atamalarda liyakat ilkesinin esas alınması ve sözleşmeli personele kadro verilmesi gibi öneriler yer aldı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak "Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" toplantısına kamu personel sistemine ilişkin talep ve önerileri içeren raporu sundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, raporda adil ve güçlü bir ücret sistemi için maaş artışlarının gerçekleşen enflasyona ek olarak yıllık büyümeden refah payı verilerek belirlenmesi, seyyanen zamların taban aylığa ve emeklilik hesaplamalarına yansıtılması, tüm kamu çalışanlarına yılda dört ikramiye ödenmesi ve yan ödeme kararnamesinin görev, sorumluluk, iş yoğunluğu ile mesleki risklere göre güncellenmesi talep edildi. Ücretlendirmede yalnızca kadro ve unvanın değil, işin niteliği ile çalışma koşullarının da esas alınması gerektiği vurgulandı.

Çalışma sürelerinde haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi; fazla çalışma ücretlerinin 3 kat, hafta sonu ile resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaların 5 kat artırımlı ödenmesi istenirken, fazla çalışmanın istisna olması, zorunlu hallerde ise emeğin gerçek karşılığının verilmesi gerektiği belirtildi.

Raporun "Sosyal haklar" başlığında doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımlarının piyasa koşullarına göre güncellenmesi; giyim yardımının cins, miktar ve niteliğiyle göreve uygun hale getirilmesi; tüm memurlara ücretsiz öğle yemeği verilmesi, yemek hizmeti sunulamayan yerlerde 22 günlük öğle yemeği maliyetinin tayın bedeli olarak ödenmesi; servis imkanı olmayan il ve ilçelerde merkez-taşra ayrımı yapılmaksızın günlük iki binişlik toplu taşıma desteği verilmesi yer aldı. Barınmada ise piyasa kiraları dikkate alınarak lojman tazminatı ile kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapanlara bölge tazminatı ödenmesi istendi.

Emeklilikte adalet için aylık bağlama ve ikramiye sisteminin yeniden düzenlenmesi, 5510 ile 5434 sayılı Kanun kapsamındakiler arasındaki farklılıkların giderilmesi, bağlama oranlarının artırılması, kademeli emeklilik, birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3.600 ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarının 30 puan artırılması talep edildi. Seyyanen zamların emekli maaşı ve ikramiyesine dahil edilmesiyle, çalışırken elde edilen gelirin emeklilikte de korunması ifade edildi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süresinin 3+1 modelinden 1+1 modeline indirilmesi, kadrolu personelle mali ve sosyal hak farklarının azaltılması ve eşit işe eşit hak ilkesinin güçlendirilmesi istendi. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması; personelin öğrenim durumu, mesleki niteliği ve fiilen yürüttüğü göreve göre uygun hizmet sınıflarına geçirilmesi raporda yer aldı.

Liyakatte göreve yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının iki yılda bir merkezi yapılması, mülakatın kaldırılması ve atamaların objektif sınav sonuçlarına dayandırılması; mühendislik alanında meslek kanunu çıkarılması; resmi ve dini bayramlar, hafta sonları ile idari izinlerin yıllık izinden sayılmaması ve sendika üyelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yürütülmesi de talep edilen başlıklar arasında.