Devrek Belediyesi, 65 Yaş Üstü ve Engelli Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti Sunuyor

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Devrek Belediyesince oluşturulan ekip, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor.

Belediyeye yapılan başvuru neticesinde şartları uygun olan kişilere evde temizlik hizmeti sunuluyor.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, evde bakım ve temizlik hizmetinin artarak devam edeceğini belirtti.

İşlerini aşkla yaptıklarını anlatan Ulupınar, "Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını sağlayarak Hakk'ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Kimin neye ihtiyacı varsa, kim nerede dara düşmüşse belediyemizin kapısı sonuna kadar açıktır." ifadelerini kullandı.