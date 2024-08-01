Devrek Belediyesi Yaz Şenliği ve Egemenlik Bakkalı Açılışı

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Devrek Belediyesi tarafından yaz şenliği düzenlenecek.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Egemenlik Mesire Alanı'nda yaz şenliği gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlik kapsamında Eda Özülkü, Metin Özülkü, Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Reyhan Karaca'nın sahne alacağını belirten Ulupınar, "Hep birlikte geçmişe yolculuk yaparak, en sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Bu unutulmaz gecede, hem çocuklarımız hem de bizler için dolu dolu eğlence var." ifadelerini kullandı.

-Devrek'e Egemenlik Bakkalı açılıyor

Devrek Belediyesi, Egemenlik Bakkalı'nın 3 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Egemenlik Piknik ve Mesire Alanı'nda, Egemenlik Bakkalı açılacağı vurgulanan açıklamada, "Piknik yapmak, eğlenmek ve dinlenmek için gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için Egemenlik Bakkalı'mız, 3 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.