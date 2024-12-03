Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayı ve domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dirgine köyündeki ormanlık alanda gezinti yapan Tuncay Sakallı, farklı mesafelerde ayı ve domuz sürüsüyle karşılaştı. Sakallı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kayıtlarda, ayı ve domuz sürüsünün bir süre oldukları yerde bekledikten sonra ormanın iç kısımlarına doğru gittiği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Devrek'te Ayı ve Domuz Görüntülendi - Son Dakika
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