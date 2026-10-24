Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, ABD ve İsrail'e katbekat cevap uyarısında bulundu. - Son Dakika
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Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, ABD ve İsrail'e katbekat cevap uyarısında bulundu.

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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhibbi, ABD ve İsrail'e en ufak hatada katbekat cevap verileceğini söyledi. Muhibbi, ABD ve İsrail'in etkili operasyon yürütemeyeceğini, açıklamaların iç kamuoyunu etkilemeyi ve liderleri seçim yenilgisinden korumayı amaçladığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'i işaret ederek, "Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." dedi.

Muhibbi, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada saldırılara misliyle karşılık verileceğini belirtti.

ABD ve İsrail'in mevcut şartlarda İran'a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini dile getiren Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açıklamalarının büyük ölçüde iç kamuoyunu etkilemeyi amaçladığını, bu ülkelerin liderlerinin de partilerini seçim yenilgilerinden korumak için bu tür söylemlere başvurduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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