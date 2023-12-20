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Devriye Köpekleri Mehmetçiğe Destek Veriyor - Son Dakika
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Devriye Köpekleri Mehmetçiğe Destek Veriyor

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bulunan devriye köpekleri, üstün yetenekleriyle devriyeye çıkan Mehmetçiğe büyük katkı sağlıyor. Birliklerin emniyetini sağlama ve devriye görevinde üstün duyuları sayesinde Mehmetçiğe destek veren devriye köpekleri, TSK'nın çok önemli gördüğü yerlerde kullanılıyor.

Devriye Köpekleri Mehmetçiğe Destek Veriyor
20.12.2023 - 09:33,
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bulunan devriye köpekleri, üstün yetenekleriyle devriyeye çıkan Mehmetçiğe büyük katkı sağlıyor.

Birliklerin emniyetini sağlama ve devriye görevinde üstün duyuları sayesinde Mehmetçiğe destek veren devriye köpekleri, TSK'nın çok önemli gördüğü yerlerde kullanılıyor.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamladıktan sonra Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevlendirilen iki devriye köpeği de birliğin emniyetinde aktif rol oynuyor.

Birlikteki biri Anadolu çoban, diğeri maniconis cinsi köpekler, birliğin dış kuşak emniyetinde sürdürülen devriye görevlerinde askere büyük destek veriyor.

Özellikle gece devriyelerinde üstün duyularıyla emniyetin sağlanmasında etkili olan köpekler, eğitimlerinden devriye görevlerine kadar eğitmeni dışında kimseyle temasa geçirilmiyor.

Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şana, gazetecilere, köpeklerin, Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda branş eğitimlerini tamamladıktan sonra birliklerin ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirildiklerini söyledi.

Komutanlık mahiyetinde bulunan iki köpeğin eğitim sonrası devriyeye çıkan askerlere destek verdiğini belirten Şana, şöyle konuştu:

"Köpeklerimiz, aldıkları devriye eğitimlerinin ardından birliğimizin dış kuşak emniyetini sağlamak maksadıyla kendilerine has olan görme, işitme ve hissetme duyularının yardımıyla üst düzeyde hizmet vermektedir. Köpeklerimizin eğitimleri, görevlendirildikleri birlikler tarafından belirtilen usullerde devam ettirilmekte, gerekli itaat ve fiziki yeterlilik eğitimleri tarafımızca üst düzeylere taşınmaktadır. Sağlıklarının devamı için boy, kilo, yaş oranları dikkate alınarak eğitim programı oluşturulmakta, bu eğitimlerde harcayacakları enerji de hesaplanarak uzun yıllar sağlıkla görev yapabilmeleri maksadıyla ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mamalar temin edilmektedir. Aynı zamanda, birliğimiz veteriner hekimi tarafından düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıp aşıları ve gerek görüldüğünde tedavileri yapılmaktadır."

Köpeklerin cinslerinde farklılık olmasının değişik amaçlara hizmet edebilmeleri noktasında önemli çeşitlilik sağladığına vurgu yapan Şana, "Anadolu çoban köpeği sadakati, gücü ve koruma içgüdüsü özellikleriyle; Maniconis cinsi köpeklerimiz de hareketliliği, itaati ve atikliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu çeşitlilik farklı durumlarda kullanılabilecek birden fazla senaryo uygulamamızı, daima hazır ve etkili olmamızı sağlamaktadır." dedi.

Kaynak: AA
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Yalova, TSK, Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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