Deyı Endurance İstanbul Boğazı'ndan Geçiş Yaptı
Liberya bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde boğazdan geçerken gemi trafiği durdu.
Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Kaynak: DHA
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