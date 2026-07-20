Deyr Cerir'de Filistinli İki Genç İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deyr Cerir'de Filistinli İki Genç İçin Cenaze Töreni

20.07.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsraillilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli için Deyr Cerir'de cenaze düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Deyr Cerir beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu dün hayatını kaybeden 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Filistinlilerin naaşları, Ramallah Tıp Kompleksi'nden Deyr Cerir'deki evlerine getirildi.

Cenaze töreninde İsrail işgali ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhine sloganlar atıldı, saldırının sorumlularının yargılanması istendi.

Kılınan cenaze namazının ardından 2 Filistinlinin naaşı Deyr Cerir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Planlı bir saldırıydı"

Cenaze töreni sırasında AA muhabirine konuşan Deyr Cerir Köy Konseyi Başkanı İyad Hammad, 2 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının önceden planlandığını söyledi.

Hammad, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusu eşliğinde ve koruması altında beldenin çevresine girdi." dedi.

Hammad, söz konusu İsrailli grubun Filistinlilerin koyunlarını çalmak için bölgeye geldiğini, bazı koyunları işaretledikten sonra araçlarına yükleyerek götürmeye çalıştığını ve bunun üzerine beldedeki gençlerin bu duruma müdahale ettiğini anlattı.

Deyr Cerir'in neredeyse her gün Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına hedef olduğunu vurgulayan Hammad, son saldırının "en şiddetlisi" olduğunu belirterek, " Bu yılın başından bu yana Yahudi yerleşimcilerle bağlantılı saldırılarda beldede 5 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Hammad, "İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcileri birbirinden ayırmak mümkün değil. Ordunun koruması altında hareket eden İsrailli yerleşimciler, işlenen suçun ortağı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fetih Hareketi de 2 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Fetih Hareketinden yapılan açıklamada, Deyr Cerir'de yaşananların "işgal hükümetinin Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik öldürme politikasının ve resmi terörün yeni bir halkası" olduğu ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir grup İsraillinin, dün Deyr Cerir'de açtığı ateş sonucu 53 yaşındaki Avde Abdurrahim Avde Ferahne ile 26 yaşındaki Ahmed Adil Reşid Ebu Mihu'nun hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deyr Cerir'de Filistinli İki Genç İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:53:02. #7.12#
SON DAKİKA: Deyr Cerir'de Filistinli İki Genç İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.