Deyr Cerir'de Filistinli İki Genç İçin Cenaze Töreni

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Deyr Cerir beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu dün hayatını kaybeden 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Filistinlilerin naaşları, Ramallah Tıp Kompleksi'nden Deyr Cerir'deki evlerine getirildi.

Cenaze töreninde İsrail işgali ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhine sloganlar atıldı, saldırının sorumlularının yargılanması istendi.

Kılınan cenaze namazının ardından 2 Filistinlinin naaşı Deyr Cerir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Planlı bir saldırıydı"

Cenaze töreni sırasında AA muhabirine konuşan Deyr Cerir Köy Konseyi Başkanı İyad Hammad, 2 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının önceden planlandığını söyledi.

Hammad, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusu eşliğinde ve koruması altında beldenin çevresine girdi." dedi.

Hammad, söz konusu İsrailli grubun Filistinlilerin koyunlarını çalmak için bölgeye geldiğini, bazı koyunları işaretledikten sonra araçlarına yükleyerek götürmeye çalıştığını ve bunun üzerine beldedeki gençlerin bu duruma müdahale ettiğini anlattı.

Deyr Cerir'in neredeyse her gün Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına hedef olduğunu vurgulayan Hammad, son saldırının "en şiddetlisi" olduğunu belirterek, " Bu yılın başından bu yana Yahudi yerleşimcilerle bağlantılı saldırılarda beldede 5 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Hammad, "İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcileri birbirinden ayırmak mümkün değil. Ordunun koruması altında hareket eden İsrailli yerleşimciler, işlenen suçun ortağı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fetih Hareketi de 2 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Fetih Hareketinden yapılan açıklamada, Deyr Cerir'de yaşananların "işgal hükümetinin Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik öldürme politikasının ve resmi terörün yeni bir halkası" olduğu ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir grup İsraillinin, dün Deyr Cerir'de açtığı ateş sonucu 53 yaşındaki Avde Abdurrahim Avde Ferahne ile 26 yaşındaki Ahmed Adil Reşid Ebu Mihu'nun hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.