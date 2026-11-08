Deyr el-Belah'ta çadırları göçük altında kalan biri kadın 3'ü çocuk 5 kişi öldü - Son Dakika
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Deyr el-Belah'ta çadırları göçük altında kalan biri kadın 3'ü çocuk 5 kişi öldü

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Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları, yağmurun taşıdığı kum ve kayaların altında kalarak göçtü ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken ölenler arasında bir kadın ile 3 çocuk yer alıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların yağış sonrası meydana gelen göçük altında kalması sonucu biri kadın, 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların yağmurun taşıdığı kum ve kayaların altında kaldığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin vatandaşların yardımıyla anında arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Basal, göçükte ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada da Deyr el-Belah'ta göçük altında kalan çadırların enkazından 5 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, göçükte yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve 3 çocuk bulunuyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve kış şartları

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze nüfusunun ezici çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte yüz binlerce kişinin sığındığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemesi ve temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken, ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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