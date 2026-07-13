DEYRİZOR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin Deyrizor ilinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, 12 Temmuz 2026.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinden geçen Fırat Nehri'nde yolcu feribotunun alabora olması sonucu en az 3 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Deyrizor'da Feribot Faciası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?