Dezavantajlı Gençlere Eğitim Fırsatı

Erzurum'da, dezavantajlı gençlere çeşitli konularda eğitim verilmesi amacıyla "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Kentteki dezavantajlı gençlere yönelik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi'nde açılış etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle dezavantajlı gençlerin 6 ay boyunca sanat, spor ve kültür gibi birçok alanda eğitim alacağını söyledi.

Bu projeyle gençlerin eğitim alarak akranlarıyla aralarında farkı kapatıp milli ve manevi değerleri öğreneceğini ifaden eden Çakmur, "Palandöken Gençlik Merkezi'nde 6 ay boyunca 5 farklı okuldan 90 çocuğa sanattan spora, kültürden sosyal gelişime uzanan atölye ve etkinliklerle eğitim verilecek. Kurslarda gençlerin yetenekleri keşfedilecek. Projede görev yapacak olan eğitimcilerimiz, gençlik çalışanlarımız ve öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından proje hakkında sunum yapıldı, katılımcılar bilgilendirildi.

Açılış töreni sonrası kursların verildiği sınıflar ziyaret edildi.

Programa, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Erzurum Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile aileler ve öğrenciler katıldı.