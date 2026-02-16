Dezavantajlı Gençlere Eğitim Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dezavantajlı Gençlere Eğitim Fırsatı

16.02.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 'Fırsatları Eşitliyoruz Projesi' ile dezavantajlı gençlere 6 ay eğitim verilecek.

Erzurum'da, dezavantajlı gençlere çeşitli konularda eğitim verilmesi amacıyla "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Kentteki dezavantajlı gençlere yönelik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi'nde açılış etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle dezavantajlı gençlerin 6 ay boyunca sanat, spor ve kültür gibi birçok alanda eğitim alacağını söyledi.

Bu projeyle gençlerin eğitim alarak akranlarıyla aralarında farkı kapatıp milli ve manevi değerleri öğreneceğini ifaden eden Çakmur, "Palandöken Gençlik Merkezi'nde 6 ay boyunca 5 farklı okuldan 90 çocuğa sanattan spora, kültürden sosyal gelişime uzanan atölye ve etkinliklerle eğitim verilecek. Kurslarda gençlerin yetenekleri keşfedilecek. Projede görev yapacak olan eğitimcilerimiz, gençlik çalışanlarımız ve öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından proje hakkında sunum yapıldı, katılımcılar bilgilendirildi.

Açılış töreni sonrası kursların verildiği sınıflar ziyaret edildi.

Programa, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Erzurum Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezavantajlı Gençlere Eğitim Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:39:40. #7.11#
SON DAKİKA: Dezavantajlı Gençlere Eğitim Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.