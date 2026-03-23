Dezenformasyon Yapanlara İşlem Başlatılıyor
Dezenformasyon Yapanlara İşlem Başlatılıyor

23.03.2026 20:06
Trafik Kanunu'na dair yanlış bilgi yayan sosyal medya hesaplarına adli ve idari işlem yapılacak.

Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları ve içerik üreticilerine adli ve idari işlem başlatılacak.

Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin asılsız bilgilerin sistematik bir şekilde paylaşıldığı tespit edildi.

Yüksek ceza rakamları üzerinden "korku odaklı etkileşim" yakalayıp, gelir elde etmeye çalışan içerik üreticilerinin, yapay zeka kullanarak, bu iddialarını destekleyici nitelikte görüntüler oluşturdukları belirlendi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının, "araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak", "makyaj yapana ceza" gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yapan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileriyle ilgili adli ve idari işlem başlatacağı öğrenildi.

Yetkililer, dijital mecralarda kasıtlı dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını bildirdi.

Vatandaşların, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi.

"Teknik boşluklar giderilecek"

Yönetmelik çalışmalarına da devam eden Bakanlık, sahadaki teknik boşlukların giderilmesini ve denetimlerdeki belirsizliklerin önüne geçilmesini hedefliyor.

Vatandaş odaklı yapılacak düzenleme, trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarıp, sürücülerin günlük konforunu korumayı esas alıyor.

Yönetmelikte, araçların fabrika çıkışında bulunmayan ve sonradan takılan multimedya ekranlarının kapsam ve sınırları, tarafların görüşleri de dikkate alınarak hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Sosyal Medya, Trafik, Güncel, Medya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
18:05
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Advertisement
