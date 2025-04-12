Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen Dem Parti Heyeti '13 Talepte Bulundu' İddiası Doğru Değildir"

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "talepler listesi sunduğuna" yönelik haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "talepler listesi sunduğuna" yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiası doğru değildir. DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan 'talep listesi' iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."