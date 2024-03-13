Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın faiz artırımı nedeniyle görevden alındığı iddiasını yalanladı

'Ulaşılabilir İstanbul İçin Tam Yol İleri' Sunumunda Konuşan İmamoğlu: "Bu İş Yaptırmama Zihniyetini, 5 Yıl Boyunca Her Seferinde Mağlup Ettik"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘10 x 10 = 100 Büyük Proje’ toplantılarının beşincisini gerçekleştirdi. Kendi dönemlerinde tamamladıkları hatla İstanbul’daki raylı sistem uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını belirten İmamoğlu, “Bu iş yaptırmama zihniyetini, 5 yıl boyunca her seferinde mağlup ettik, bundan sonra da mağlup etmeye devam edeceğiz. Halbuki bizim isteğimiz, galibiyet-mağlubiyet değil. Omuz omuza yapalım. Birlikte açılış yapalım. Biz bakanlığın yaptığı açılışa gidelim. Onlar bizim yaptığımız açılışa gelsin. Allah aşkına Büyükşehir Belediyesi de milletin bakanlık da milletin. Yani kimin malını kiminden kaçırıyorsun? Kimin parasını kimden esirgiyorsun? ‘Allah'tan korkun’ diyorum. Ramazan gününde dua ediyorum. Allah sizi ıslah etsin. Göreceksiniz, hiçbir işimizin önünde duramayacaklar” dedi.