Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın faiz artırımı nedeniyle görevden alındığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın faiz artırımı nedeniyle görevden alındığı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

13.03.2024 13:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ' Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: AA

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