Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yangınlarda ekipman yetersizliği iddialarını yalanladı

(ANKARA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Ekiplerimiz yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, orman yangınlarıyla ilgili "yetersiz ekipman" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da paylaştığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRKİYE, CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÜÇLÜ HAVA VE KARA FİLOSUNA SAHİP"

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahiptir. 2026 yılı itibarıyla Yeşil Vatan'ın korunması amacıyla filo gücümüz 161 hava aracı ile (28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA) 5 bin 600 kara aracına, personel sayımız 28 bin'e ulaşmıştır. Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara da toplam 8 uçak, 26 helikopter, 344 arazöz, 15 iş makinesi, 1878 personel ile yüksek bir koordinasyon içinde müdahale edilmektedir. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Antalya Aksu'daki yangının enerjisi düşürülmüştür. Adana Kozan'da devam eden yangına ise müdahaleler devam etmektedir.

"ASILSIZ İDDİALAR SAHADAKİ EKİPLERİMİZİN ÖZVERİLİ ÇABALARINA ZARAR VERMEKTEDİR"

Ekiplerimiz yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için sahadaki calısmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ortaya atılan bu tür asılsız iddia ve dezenformasyonlar, kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra Yeşil Vatan'ı korumak adına alevlerle canla başla mücadele eden ekiplerimizin sahadaki özverili çabalarına da büyük zarar vermektedir. Yürütülen amansız mücadeleyi ve kahraman personelimizin emeğini hedef alan manipülatif paylaşımlara yönelik gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun, yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."