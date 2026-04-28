Dezenformasyonla Mücadelede 3 Yılda 200\'ün Üzerinde Bülten Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İzmir Ticaret Borsası nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2022'den bu yana CİMER faaliyetlerini yürüttüklerini ve 2023 depremleri sonrası 500 bine yakın başvuru aldıklarını belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla 3 yılda 200'ün üzerinde bülten yayınladıklarını ifade etti.

Yüksel, manipülasyon, yalan haber, hiciv, taklit ve çarpıtmanın en çok maruz kalınan dezenformasyon türleri olduğunu söyledi. Türkiye'de 77 milyon internet, 65 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu aktardı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise küresel risklerin en çok enerji sektörünü etkilediğini, Avrupa Birliği'nin Dijital Ürün Pasaportu uygulamasına hızlı uyum sağlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin kriz deneyiminin avantaj olduğunu belirterek, tarımsal kredilerde limit artışı ve yeşil dönüşüm destekleri talep etti.