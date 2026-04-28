Dezenformasyonla Mücadelede 3 Yılda 200'ün Üzerinde Bülten Yayınlandı
Dezenformasyonla Mücadelede 3 Yılda 200'ün Üzerinde Bülten Yayınlandı

Dezenformasyonla Mücadelede 3 Yılda 200\'ün Üzerinde Bülten Yayınlandı
28.04.2026 21:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, dezenformasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 3 yılda 200'ün üzerinde bülten yayınladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İzmir Ticaret Borsası nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2022'den bu yana CİMER faaliyetlerini yürüttüklerini ve 2023 depremleri sonrası 500 bine yakın başvuru aldıklarını belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla 3 yılda 200'ün üzerinde bülten yayınladıklarını ifade etti.

Yüksel, manipülasyon, yalan haber, hiciv, taklit ve çarpıtmanın en çok maruz kalınan dezenformasyon türleri olduğunu söyledi. Türkiye'de 77 milyon internet, 65 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu aktardı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise küresel risklerin en çok enerji sektörünü etkilediğini, Avrupa Birliği'nin Dijital Ürün Pasaportu uygulamasına hızlı uyum sağlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin kriz deneyiminin avantaj olduğunu belirterek, tarımsal kredilerde limit artışı ve yeşil dönüşüm destekleri talep etti.

Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadelede 3 Yılda 200'ün Üzerinde Bülten Yayınlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadelede 3 Yılda 200'ün Üzerinde Bülten Yayınlandı - Son Dakika
