Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki

20.05.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin yaptırımlarını eleştirerek eylem beklediklerini vurguladı.

(ANKARA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, "Küba ve dünya, sözlerden değil, eylemlerden cevap bekliyor" dedi. Diaz-Canel, ABD yönetimini Küba'ya yönelik ambargoyu sürdürmekle suçladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Küba'ya yönelik uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Diaz-Canel paylaşımında, "Artık alaycı bir şekilde Küba'ya petrol ambargosu uygulanmadığını söylüyorlar, halkımızın çektiği her şeyin Küba Hükümeti'nin suçu olduğunu iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını "utanç verici" olarak nitelendiren Diaz-Canel, "Utanmaz bir şekilde, şaşırtıcı bir küstahlıkla defalarca yalan söylüyorlar, iddialarını destekleyecek tek bir kanıt bile sunmadan" dedi.

Diaz-Canel, 29 Ocak 2026 tarihli yürütme emrine işaret ederek, "Yoksa 29 Ocak 2026 tarihli, Küba'ya yakıt sağlayan herhangi bir ülkeyi mantıksız gümrük vergileriyle cezalandıran yürütme emri askıya mı alındı?" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın uygulamalarını da eleştiren Diaz-Canel, "Peki o zaman Hazine Bakanlığı'nın sistematik güncellemelerinde Küba'ya yakıt gönderilerini kısıtlamaya devam etmesini nasıl anlamalıyız?" dedi.

Küba halkına yönelik yaptırımların "toplu cezaya" dönüştüğünü savunan Diaz-Canel, "Bütün bir halka karşı uygulanan bu toplu cezayı, ki giderek soykırım eylemine dönüşüyor, dünyaya inkar edebilecek kadar çarpık zihinler ancak çok kıvrımlı olabilir" ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel paylaşımını, "O imparatorluğun uygulamasıdır bu: Yalanlara dayanarak savaşlar çıkarmak ve halkları yok etmek. Küba ve dünya, sözlerden değil, eylemlerden cevap bekliyor. Ambargoyu kaldırın da görelim, neye değdiğini" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:08:36. #7.13#
SON DAKİKA: Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.