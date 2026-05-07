Diaz-Canel'den Rubio'ya Petrol Ambargosu Tepkisi
Diaz-Canel'den Rubio'ya Petrol Ambargosu Tepkisi

07.05.2026 05:42
Küba lideri Diaz-Canel, Rubio'nun petrol ambargosu açıklamasını 'hayret verici' buldu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları yönündeki açıklamasını "hayret verici" olarak nitelendirdi.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

Rubio'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'ta yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'ni hatırlatan Diaz-Canel, "Rubio'nun bundan haberdar olmaması şaşırtıcıdır. Aynı şekilde, kendi başkanının ve Beyaz Saray sözcüsünün bu konudaki açıklamalarını duymamış olması da hayret vericidir." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD'nin acımasızca Küba ekonomisini hedef aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kübalıların sözde beceriksizliğini suçlaması da benzer bir şaşkınlık yaratmaktadır, zira ABD hükümeti, Küba ekonomisini çökertmek için büyük miktarda kaynak ve siyasi sermaye harcayarak bu yıkımı gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve bugün de hedeflemeye devam ediyor."

Rubio'nun açıklamaları

Rubio, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde ABD'nin Küba'ya petrol ambargosu uygulamaya başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

"Küba'ya yönelik tam anlamıyla bir petrol ambargosu söz konusu değil." diyen Rubio, Küba'nın eskiden Venezuela'dan bedava petrol alıp bu petrolün yaklaşık yüzde 60'ını nakit karşılığında sattığını ancak şimdi Venezuela'nın "bedava petrol vermeyi bıraktığını" kaydetmişti.

Rubio, bu uygulamanın da bir ambargo anlamına gelmediğini savunmuş, "Yani uygulanan tek ambargo, Venezuela'nın 'Artık size bedava petrol vermeyeceğiz' diye karar vermesidir. Günümüzde petrol fiyatlarının nasıl olduğunu düşünürseniz, kimse kimseye bedava petrol vermiyor, hele ki başarısız bir rejime hiç vermiyor." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

