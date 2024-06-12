Diazot Monoksit Sera Gazı Emisyonunda Yüzde 40 Artış Tespit Edildi

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Bilim insanları, dünyada insan faaliyetlerinden kaynaklanan diazot monoksit (N2O) sera gazı emisyonunda 40 yılda yüzde 40 artış görüldüğünü tespit etti.

Earth System Science Data (ESSD) dergisinde yayımlanan raporda çeşitli ülkelerden araştırmacılar, N2O sera gazının küresel emisyonuna ilişkin 1980-2020 dönemindeki verileri inceledi.

Nitröz oksit adıyla da bilinen N2O sera gazının yıllık emisyonunda artış görüldüğü kaydedilen raporda, bu artışın en büyük sebeplerinden birinin tarımda kullanılan nitrojen içeren gübreler olduğu ifade edildi.

Raporda, N2O'nun en yaygın sera gazlarından biri haline geldiği belirtilerek, insan faaliyetlerinden kaynaklanan N2O emisyonunda 40 yılda yüzde 40 artış görüldüğü kaydedildi.

ABC News'ün haberine göre, raporun yazarlarından ve Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) baş araştırmacılardan Pep Canadell, N2O'nun "artık daha hızlı biriktiğini" belirtti.

Canadell, küresel ısınma arttıkça tropikal ormanların toprakları gibi doğal ortamlarda da N2O emisyonunun artabileceğine işaret etti.