Diazot Monoksit Sera Gazı Emisyonunda Yüzde 40 Artış Tespit Edildi - Son Dakika
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Diazot Monoksit Sera Gazı Emisyonunda Yüzde 40 Artış Tespit Edildi

Bilim insanları, Earth System Science Data dergisinde yayımlanan bir raporda, dünyada insan faaliyetlerinden kaynaklanan diazot monoksit (N2O) sera gazı emisyonunda son 40 yılda yüzde 40 artış olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, tarımda kullanılan nitrojen içeren gübrelerin N2O emisyonundaki artışın en büyük sebeplerden biri olduğunu belirtti. Raporda, N2O'nun en yaygın sera gazlarından biri haline geldiği ve küresel ısınma arttıkça doğal ortamlarda da N2O emisyonunun artabileceği vurgulandı.

12.06.2024 12:07
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Bilim insanları, dünyada insan faaliyetlerinden kaynaklanan diazot monoksit (N2O) sera gazı emisyonunda 40 yılda yüzde 40 artış görüldüğünü tespit etti.

Earth System Science Data (ESSD) dergisinde yayımlanan raporda çeşitli ülkelerden araştırmacılar, N2O sera gazının küresel emisyonuna ilişkin 1980-2020 dönemindeki verileri inceledi.

Nitröz oksit adıyla da bilinen N2O sera gazının yıllık emisyonunda artış görüldüğü kaydedilen raporda, bu artışın en büyük sebeplerinden birinin tarımda kullanılan nitrojen içeren gübreler olduğu ifade edildi.

Raporda, N2O'nun en yaygın sera gazlarından biri haline geldiği belirtilerek, insan faaliyetlerinden kaynaklanan N2O emisyonunda 40 yılda yüzde 40 artış görüldüğü kaydedildi.

ABC News'ün haberine göre, raporun yazarlarından ve Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) baş araştırmacılardan Pep Canadell, N2O'nun "artık daha hızlı biriktiğini" belirtti.

Canadell, küresel ısınma arttıkça tropikal ormanların toprakları gibi doğal ortamlarda da N2O emisyonunun artabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diazot Monoksit Sera Gazı Emisyonunda Yüzde 40 Artış Tespit Edildi - Son Dakika

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