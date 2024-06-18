DİB ve TDV'nin Lübnan'da gerçekleştirdiği kurban organizasyonu - Son Dakika
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DİB ve TDV'nin Lübnan'da gerçekleştirdiği kurban organizasyonu

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında Lübnan'da kesilen 1500 büyükbaş ve 200 küçükbaş kurbanın etleri, ihtiyaç sahibi Lübnanlılar ile Suriyeli ve Filistinli mültecilere ulaştırıldı. Türk sivil toplum kuruluşları da bu organizasyona destek verdi.

18.06.2024 12:51
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Lübnan'da kesilen 1500 büyükbaş ve 200 küçükbaş kurbanın etleri ihtiyaç sahibi Lübnanlılar ile ülkenin çeşitli bölgelerinde ikamet eden Suriyeli ve Filistinli mültecilere ulaştırıldı.

DİB ve TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Lübnan'ın farklı kentlerinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Paylara ayrılarak paketlenen etler, Lübnan'daki "Farkındalık ve Teselli Derneği" ile diğer derneklerin işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Farkındalık ve Teselli Derneği Başkanı İmad Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplamda 4 Lübnanlı dernek aracılığıyla 8 bin 750 hisseden oluşan 1250 adet büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk STK'larının da 250 büyükbaş ve 200 küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiğini aktaran Said, kurban etlerinin ihtiyaç sahibi Lübnanlılara ve ülkede ikamet eden Filistinli ve Suriyeli mültecilere dağıtıldığını belirtti.

Said, kurban organizasyonuna katılan Türk STK'ların İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Medeniyet Vakfı, Vefa Derneği, İnsan Vakfı ve Umuda Koşanlar ile Hasene Vakfı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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