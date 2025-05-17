Dibeybe Trablus'ta Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus ve memleketi Mısrata'nın ileri gelenleri ile Başbakanlık binasında toplantı düzenledi.

Libya hükümetine bağlı Hakomitna platformundan yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Trablus kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda devletin resmi güvenlik güçlerinin 13 Mayıs gecesi Trablus'un Ebu Selim bölgesinde yasa dışı güçlere yönelik düzenlediği operasyonun ardından başkentte yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin toplantıda Ebu Selim operasyonunun devletin, polis ve askerlik kurumları dışında faaliyet gösteren silahlı grupları ortadan kaldırma, güvenlik ve istikrarın yalnızca devlet kurumları aracılığıyla sağlanması kapsamında yapıldığını vurguladığı aktarıldı.

Libya Ahrar Televizyonun haberine göre de Başbakan Dibeybe, Başbakanlık binasında memleketi Mısrata kanaat önderleri ve ileri gelenleri ile yaptığı toplantıda Trablus'taki durumu değerlendirdi.

Libya Başbakanlık Ofisi ise toplantı öncesi Dibeybe'nin Başbakanlık binası girişinde güvenlik güçlerini selamladığı videoyu yayımladı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.