Dibeybe ve Al Sani Enerji İstikrarını Görüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dibeybe ve Al Sani Enerji İstikrarını Görüştü

18.04.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başbakanı Dibeybe, Antalya'da Katar ile enerji ve tedarik güvenliğini ele aldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmelerin enerji piyasasının istikrarına ve tedarik zincirinin güvenliğine yansımalarını ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere bulunduğu Antalya'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin özellikle tedarik zinciri güvenliği ve enerji piyasalarının istikrarı üzerindeki yansımalarının ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin gerilimi azaltma çabalarına destek verilmesi ve siyasi çözümlere öncelik verilmesinin önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, Libya Başbakanı'nın bölgesel istikrarın, ekonomik istikrara hizmet eden enerji ve ticaret akışının devamlılığının sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Dibeybe Antalya'da Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile de bir araya geldi

Başbakan Dibeybe'nin Antalya'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirme yollarının ele aldığı aktarıldı.

Ayrıca, Libya ile Mısır arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Antalya, Dibeybe, Enerji, Güncel, Katar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:52:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.