Dicle Belediyespor, futbolcuları kaza sonucu ligden çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dicle Belediyespor, futbolcuları kaza sonucu ligden çekildi

Diyarbakır'da 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Dicle Belediyespor, 21 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu takım otobüsünün devrilmesi üzerine ligden çekildiğini duyurdu. Kazada yaralanan ve tedavi süreci devam eden futbolcuların ailelerinin futbol oynamalarına izin vermemesi ve sporcuların yaşadığı travma nedeniyle alınan bu kararın sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin korunması amacıyla olduğu belirtildi.

10.02.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolcuları kaza geçiren Dicle Belediyespor, ligden çekildi

Seyfettin EKEN DİYARBAKIR, (DHA) - Diyarbakır'da, 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve 21 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu takım otobüsü devrilen Dicle Belediyespor, ligden çekildiğini duyurdu.

Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde 21 Ocak'ta, Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Dicle Belediyesporlu futbolcuları taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada futbolcuların da aralarında olduğu 19 kişi yaralandı. Kazada 7 futbolcusunun tedavilerinin sürdüğünü belirten takımın teknik sorumlusu Ramazan Özyurt, bazı futbolcuların ailelerinin futbol oynamalarına izin vermediğini, sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Kazada kendisinin de ağır yaralandığını belirten Özyurt, 'Takımımız, Lice Gücü Spor ile deplasmanda karşılaşacağı maç için Lice'ye giderken, yoğun yağış nedeniyle kayan aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 19 sporcumuz ve ben yaralandım. Söz konusu kazadan 20 gün geçmesine rağmen bazı sporcular halen tedavi görmektedirler. Çeşitli yerlerinde kırık ve çıkıklar olan sporcularımızın durumu şimdilik iyiye gidiyor. Bu sebeplerden dolayı yönetim ve teknik heyet bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda 7 sporcumuzun halen kazadan kaynaklı yara ve ağrılarının devam ettiği, birçok sporcunun ailesinde yaşanan tedirginlik ve endişeden dolayı tekrar futbol oynamalarına müsaade etmedikleri, geriye kalan tüm sporcuların yaşadığı olayın travmasını atlatamadıkları sonucuna varılmış olup, tüm saydığımız sebeplerden dolayı Dicle Belediye Spor, ligden çekilme kararı almıştır. Alınan kararın kesinlikle sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulmaması yönünde olduğu kanısına varılmıştır' diye konuştu. (DHA)

Dicle Belediyespor, futbolcuları kaza sonucu ligden çekildi
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, Dicle, Spor, Diyarbakır, Kaza, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Belediyespor, futbolcuları kaza sonucu ligden çekildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dicle Belediyespor, futbolcuları kaza sonucu ligden çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement