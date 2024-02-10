Dicle Belediyespor, futbolcuları kaza sonucu ligden çekildi

Futbolcuları kaza geçiren Dicle Belediyespor, ligden çekildi
Seyfettin EKEN DİYARBAKIR, (DHA) - Diyarbakır'da, 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve 21 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu takım otobüsü devrilen Dicle Belediyespor, ligden çekildiğini duyurdu.
Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde 21 Ocak'ta, Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Dicle Belediyesporlu futbolcuları taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada futbolcuların da aralarında olduğu 19 kişi yaralandı. Kazada 7 futbolcusunun tedavilerinin sürdüğünü belirten takımın teknik sorumlusu Ramazan Özyurt, bazı futbolcuların ailelerinin futbol oynamalarına izin vermediğini, sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Kazada kendisinin de ağır yaralandığını belirten Özyurt, 'Takımımız, Lice Gücü Spor ile deplasmanda karşılaşacağı maç için Lice'ye giderken, yoğun yağış nedeniyle kayan aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 19 sporcumuz ve ben yaralandım. Söz konusu kazadan 20 gün geçmesine rağmen bazı sporcular halen tedavi görmektedirler. Çeşitli yerlerinde kırık ve çıkıklar olan sporcularımızın durumu şimdilik iyiye gidiyor. Bu sebeplerden dolayı yönetim ve teknik heyet bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda 7 sporcumuzun halen kazadan kaynaklı yara ve ağrılarının devam ettiği, birçok sporcunun ailesinde yaşanan tedirginlik ve endişeden dolayı tekrar futbol oynamalarına müsaade etmedikleri, geriye kalan tüm sporcuların yaşadığı olayın travmasını atlatamadıkları sonucuna varılmış olup, tüm saydığımız sebeplerden dolayı Dicle Belediye Spor, ligden çekilme kararı almıştır. Alınan kararın kesinlikle sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulmaması yönünde olduğu kanısına varılmıştır' diye konuştu. (DHA)
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