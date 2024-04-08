Dicle Elektrik, Borcunu Ödemeyen Tarımsal Sulama Abonelerine Elektrik Vermeyecek

Dicle Elektrik, geçmiş dönemlere ait borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine bu yıl elektrik verilmeyeceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yıllık 23 milyar kilovatsaat (kWh) olan toplam tüketimin yaklaşık 3'te birini kullanan ve ödenmemiş borçları 27 milyar liraya yaklaşan tarımsal sulama abonelerine sulama sezonu başlamadan bir kez daha uyarı yapıldığı belirtildi.
İyi niyetle sunulan tüm imkanlara rağmen bugüne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerine, borcunu zamanında ödeyen abonelerin haklarının korunması adına bu yıl elektrik verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, enerji arz güvenliğini sağlamak ve borcunu ödeyen abonelerin haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı aktarıldı.
Açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana devam eden tarımsal sulama alanındaki tahsilat sorununun her geçen gün artarak büyüdüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Başta Şanlıurfa ve Mardinli çiftçilerimizden kaynaklı olmak üzere ödeme yapmayan tüm çiftçilerimizin elektrik borçları toplamda 27 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın 25 milyar lirası iki ilimizdeki tarımsal sulama abonelerimizin ödemediği borçlardan kaynaklanıyor. Şanlıurfa'daki 13 bin abonenin 15,5 milyar lira, Mardin'deki 5 bin abonenin ise 9,5 milyar lira tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor. Bölge illerinden Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar liraya yaklaşmış durumda."
Bölgede toplam elektrik tüketiminin 3'te birini kullanan tarımsal sulama abonelerinden yaklaşık 20 bininin borçlu olduğu ifade edilen açıklamada, aşırı elektrik tüketiminin enerji arz güvenliği ve kaliteli enerji dağıtımını da tehlikeye düşürdüğü belirtildi.
Dağıtım bölgelerindeki kayıtlı 140 bin çiftçiden yaklaşık 65 bininin sulu tarım yaptığı aktarılan açıklamada, "Bölgede 9,8 milyon dönüm sulu tarım alanı bulunurken toplam sulamanın yüzde 79'u aşırı enerji tüketen motopomplarla gerçekleştiriliyor. Söz konusu tüketim ise Türkiye genelinde tarımsal alanda kullanılan elektriğin toplam tüketiminin yarısına denk geliyor." denildi.
"Bu yıl borçlu sulama abonelerine enerji verilmeyecek"
Tarımsal sulama abonelerine borçlarını ödemesi için sunulan imkanlara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizden borcu bulunan çok sayıda vatandaşımıza yönelik devletimizin sunduğu imkanlar ve şirketimizin destekleri karşılık bulmadı. Aralarında faizsiz ve 5 yıl geri ödemesiz kredi desteği, hasat bitiminde ödeme kolaylığı, borçtan gecikme bedeli alınmaması, borcun kişiye özgü yapılandırılması, üç zamanlı tarifeye geçiş kolaylığı gibi çok sayıda imkan oluşturulmasına rağmen, tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin büyük çoğunluğu ne yazık ki borcunu ödemedi."
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