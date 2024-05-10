Dicle Elektrik Çalışanları Yatırım Çalışmalarında Engellendi - Son Dakika
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Dicle Elektrik Çalışanları Yatırım Çalışmalarında Engellendi

Dicle Elektrik Çalışanları Yatırım Çalışmalarında Engellendi

Dicle Elektrik çalışanlarının, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yatırım çalışmaları sırasında bazı site sakinleri tarafından engellendiği bildirildi. Şirketin açıklamasında, yatırım çalışmalarının zaman zaman zorluklar ve saldırılarla karşılaşıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, mahalledeki bazı sitelerde yeni hatların evlere ulaştırılması için yapılacak çalışmaların engellendiği ve bu durumun vatandaşları mağdur ettiği ifade edildi.

10.05.2024 16:16
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Dicle Elektrik çalışanlarının, yatırım çalışmaları kapsamında gittikleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bazı site sakinleri tarafından engellendiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'de hayata geçirilecek toplam 1 milyar liraya yakın yatırım çalışmalarında, zaman zaman zorluklar ve saldırılarla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki Kışla Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan, can ve mal güvenliği için tehlike arz eder duruma gelen elektrik şebekesinin yatırım kapsamında yer altına alındığı bildirilen açıklamada, mahalledeki bazı sitelerde yeni hatların evlere ulaştırılması için site içinde yapacağı çalışmaların engellendiği kaydedildi.

Yapılan görüşme sonrası 2 sitede yatırım çalışmalarının tamamlandığı, bir sitede ise engellerin sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

"Sitenin yer aldığı Kışla Mahallesi'ndeki 2 milyon liralık yatırım çalışması engelleniyor ve site içerisinde yapılacak bağlantıya izin verilmiyor. Neredeyse tüm yatırım çalışmalarımızda engellerle karşılaşıyoruz. Şerif Başak-3 Sitesi'nde site sakinleri arbede çıkararak ekiplerimizi engelledi. Hatta bununla ilgili mahkemeden tedbir kararı çıkartıp yatırımımızı durdurdu. Aynı gün yatırım çalışması için Yeni Turan Mahallesi'ne giden başka ekibimiz ise bir vatandaşın fiziksel şiddetine maruz kaldı. Ekiplerimize yapılan bu saldırılar karşısında elektriğe kavuşmayı bekleyen vatandaşlar mağdur ediliyor."

Şirket çalışanlarını engelleyen bazı kişilerin aynı zamanda sosyal medya ve basın üzerinden algı yaptıkları kaydedilen açıklamada, çalışmaların yapılmasına müsaade edilmeyen sitede aylık tüketimin 100 bin kilovat saat olduğu ve yüzde 72,2 kaçak kullanım yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yüzde 72 kaçağın son bulmasını istemeyenler yatırımı engellemeye çalışıyor. Buradaki kaçağın Türkiye'ye faturası yıllık 2.2 milyon lirayı buluyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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