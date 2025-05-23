Dicle Elektrik'ten Akıllı Altyapı Hamlesi - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Akıllı Altyapı Hamlesi

23.05.2025 21:57
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Dicle Elektrik, dijital dönüşümle enerji altyapısını akıllı sistemlerle geliştiriyor.

Dicle Elektrik enerji altyapısını geleceğe taşıyor

DİYARBAKIR - Dicle Elektrik, SCADA, IoT ve akıllı sayaçlarla desteklenen dijital dönüşüm süreciyle stratejik teknoloji hamlesini sürdürüyor. Enerji altyapısını akıllı teknolojilerle donatan şirket, operasyonel süreçlerde de yüzde 70'e varan zaman tasarrufu sağlıyor.

Enerji dağıtımında sürdürülebilirliği öncelik haline getiren Dicle Elektrik, bu amaçla teknoloji yatırımlarını da bütün hızıyla sürdürüyor. Şirket bir yandan SCADA, akıllı şebeke, dijital sayaçlar ve OT sistemlerini sahada yaygınlaştırırken diğer yandan da veri temelli karar alma süreçlerini yapay zeka destekli projelerle güçlendiriyor. Bununla birlikte İHA destekli hat kontrolleri, robotik bakım sistemleri ve yeraltı tarama teknolojileri gibi uygulamaları da enerji altyapısına dahil eden Dicle Elektrik, operasyonel süreçlerinde de yüzde 70'e varan zaman tasarrufu sağlıyor.

Dicle Elektrik adına açıklamalarda bulunan Teknoloji Başkanı Sami Saraç, proaktif siber güvenlik stratejilerine dikkat çekerek, "Her geçen yıl daha fazla sensör ve platformu merkezi güvenlik sistemimize entegre ediyoruz. Akıllı sistemlerin güvenliğini sağlamak için yalnızca BT altyapısında değil, sahadaki tüm cihazlarda da entegre güvenlik çözümleri kullanıyoruz. 2023'te Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu tarafından yerli yazılım geliştirme çağrısını anlamlı buluyoruz ve bu kapsamda proaktif siber güvenlik stratejileri uyguluyoruz" dedi.

"Ar-Ge merkezimizde etkin teknolojiler geliştiriyoruz"

Elektrik dağıtım sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olduklarını belirten Saraç, "Enerji altyapımızın ihtiyaçlarına özel teknolojiler geliştirildiğimiz Ar-Ge merkezimizde bugüne kadar 79 projeye, 25'in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza attık. Bunun yanı sıra 15'ten fazla üniversite ve 50'nin üzerinde firma ile iş birliği yaptık. Son olarak hayata geçirdiğimiz Yerli RPA Projesi ile manuel işlerin robotik yazılımlarla otomatikleştirerek, operasyonel verimliliğimizi artırdık. Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bir diğer önemli proje olan Transform projemiz ile de trafo verimliliğini yapay zeka destekli analiz platformuyla sürekli izleyerek enerji kayıplarını azaltıyoruz" diye konuştu.

Saraç, tarımsal sulama bölgelerinde hayata geçirilen "Ekili Alan Tespit Projesi" ile uydu görüntüleri üzerinden 9,5 milyon dekar alanın analiz edildiğini ve bu sistem üzerinden oluşturulan 300'den fazla iş emriyle sahada hızlı ve doğru müdahaleler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten Akıllı Altyapı Hamlesi - Son Dakika

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