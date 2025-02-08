Dicle Elektrik'ten Mardin Açıklaması - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Mardin Açıklaması

Dicle Elektrik\'ten Mardin Açıklaması

Dicle Elektrik, Mardin Aşağı Yeniköy'de elektriksiz bırakıldığına dair iddiaları yalanladı.

08.02.2025 14:16
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Dicle Elektrik, bazı basın yayın organlarında yer alan Mardin'de bir mahallenin "elektriksiz bırakıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, "jandarma eşliğinde köye baskın, trafolara el konuldu, köy elektriksiz bırakıldı" gibi iddiaların yer aldığı haberlerin ardından açıklama yapma gereği duydu.

Açıklamada, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Aşağı Yeniköy Mahallesi'nde 2016 yılından beri kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen ve 16 milyon 583 bin lira birikmiş borcu bulunduğu halde enerji kullanmayı sürdüren T.Y'nin tarımsal sulama abonesine kayıtlı 630 kVA gücündeki trafoya icra yoluyla el koyma kararının kesinleştiği kaydedildi.

Bu sebeple icra müdürlüğü personeli ile ekiplerin, jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı mahalleye giderek trafoyu muhafaza altına aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafonun haczedilmesi yüzünden mahalledeki konutların elektriksiz kaldığı iddiası gerçek dışıdır. Söz konusu trafo aboneliği mesken değil, tarımsal sulamaya aittir. Habere konu olan meskenin ise Dicle Elektrik'e ait trafodan enerji aldığı da video ve belgelerle sabittir. Zaten hacizli trafo söküldükten sonra icra memurları ile tekrar yapılan kontrollerde, söz konusu meskende halen enerji bulunduğu video ile de kayıt altına alınmıştır. Aşağı Yeniköy Mahallesi'nde yapılan çalışmada, sadece hacizli trafo muhafaza altına alınmış olup, mesken abonelerine yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu sebeple hasta ve solunum cihazlarına bağlı hastaların enerji almadığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Aşağı Yeniköy Mahallesi'ne vermekte olduğumuz elektrik dağıtım hizmetimiz kesintisiz devam etmektedir."

Kaynak: AA

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