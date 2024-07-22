Dicle Üniversitesi Hastanesi, gıda zehirlenmesi iddialarına açıklama yaptı

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesince, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuran personele "sağlık raporu verilmedi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 17 Temmuz'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 personelin acil servise başvurduğu belirtildi.

Enfeksiyon Komitesinin değerlendirmesine göre, gıda zehirlenmesi belirtilerinin 48 saat, bazı durumlarda ise 72 saate kadar sürebildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu değerlendirmeler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Besin zehirlenmesi şüphesiyle ilk günden bu yana benzer şikayetle başvuran personelimizin tedavi süreçleri ile ilgili hastanemizce gerekli koordinasyon sağlanarak, olayın öğrenildiği ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmış ve bir aksamaya mahal verilmeden süreç yöneltilmiştir. Bazı basın ve yayın kuruluşlarında çıkan 'sağlık raporu verilmedi' iddialarıyla ilgili 17 Temmuz'dan bu yana zehirlenme şüphesi şikayetiyle başvuran tüm hastalar detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve hekimlerimiz tarafından gerekli görülen personele istirahat raporu verilmiştir. Hastanedeki yemek hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanmaktadır. Yemek hizmeti, gıda güvenliği ve hijyen, yönetim ve idari personelimiz tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve takip edilmektedir. Yapılacak idari soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal tespiti durumunda gerekli işlemler yönetim tarafından yapılacaktır. Gıda zehirlenmesi şüphesine neden olduğu tespit edilen 17 Temmuz'daki öğle yemeği numuneleri kurulan komisyon tarafından saklanma alanlarından alınarak Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderilmiştir. Bu süreçte yapılan idari incelemeler sonucu elde edilen tüm bulgular kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarılacaktır."