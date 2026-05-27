Dicle Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Dicle Üniversitesi Mezuniyet Töreni
27.05.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi, öğrenciler sevinç yaşadı.

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, törende diplomalarını alan öğrenciler, aileleri ve akademisyenleri ile birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Davut Karaaslan, mezuniyetin önemli bir dönüm noktası olduğunu, öğrencilerin emek, sabır ve azimle bu aşamaya geldiklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitimleri boyunca gerek teorik gerekse pratik olarak mesleğe en iyi şekilde hazırlandığını, tarım sektörüne hazır eleman olarak yetiştirildiğine vurgu yapan Karaaslan, tarımın yalnızca bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Karaaslan, öğrencilerin bilimin ışığında üretmeye devam etmeleri, yeniliklere açık olmaları ve etik değerlerden ayrılmamaları gerektiğini belirtti.

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler, tekniker olarak tarım sektöründe görev yaparken, bu bölümü tercih eden öğrencilerin sayısı her geçen yıl artıyor.

GAP Projesi'nden sonra Silvan Barajı'nın devreye girmesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun tarımdaki önemi artarken, tarım sektörünün uzman personel ihtiyacı da buna paralel artıyor.

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu, bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik eğitim ve öğretim veren kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yüksekokul bünyesindeki Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde, bahçe tarımı, organik tarım, tohumculuk teknolojisi ile süt ve besi hayvancılığı programlarına, Gıda İşleme Bölümü'nde ise gıda teknolojisi ile süt ve süt ürünleri programlarına yönelik eğitim veriliyor.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD’nin kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
Fenerbahçe’den EuroLeague’e resmi başvuru Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru
Diyarbakır’da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu Diyarbakır'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı

20:01
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
19:30
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
18:57
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 20:26:12. #7.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.