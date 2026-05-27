Dicle Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, törende diplomalarını alan öğrenciler, aileleri ve akademisyenleri ile birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Davut Karaaslan, mezuniyetin önemli bir dönüm noktası olduğunu, öğrencilerin emek, sabır ve azimle bu aşamaya geldiklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitimleri boyunca gerek teorik gerekse pratik olarak mesleğe en iyi şekilde hazırlandığını, tarım sektörüne hazır eleman olarak yetiştirildiğine vurgu yapan Karaaslan, tarımın yalnızca bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Karaaslan, öğrencilerin bilimin ışığında üretmeye devam etmeleri, yeniliklere açık olmaları ve etik değerlerden ayrılmamaları gerektiğini belirtti.

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler, tekniker olarak tarım sektöründe görev yaparken, bu bölümü tercih eden öğrencilerin sayısı her geçen yıl artıyor.

GAP Projesi'nden sonra Silvan Barajı'nın devreye girmesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun tarımdaki önemi artarken, tarım sektörünün uzman personel ihtiyacı da buna paralel artıyor.

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu, bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik eğitim ve öğretim veren kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yüksekokul bünyesindeki Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde, bahçe tarımı, organik tarım, tohumculuk teknolojisi ile süt ve besi hayvancılığı programlarına, Gıda İşleme Bölümü'nde ise gıda teknolojisi ile süt ve süt ürünleri programlarına yönelik eğitim veriliyor.