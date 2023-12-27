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Dicle Üniversitesi'nde Yeşilay Festivali düzenlendi

Dicle Üniversitesi'nde, bağımlılıklara karşı gençlerde farkındalığın artırılması amacıyla 'Yeşilay Festivali' düzenlendi. Festivalde Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, Yeşilay'ın toplumu ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Festivalde ayrıca madde bağımlılığına dair bilgilendirme etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi\'nde Yeşilay Festivali düzenlendi
27.12.2023 - 17:01,
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??????? Dicle Üniversitesinde, bağımlılıklara karşı gençlerde farkındalığın artırılması amacıyla "Yeşilay Festivali" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Yeşilay Diyarbakır Şubesi ile Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Genç Yeşilay Kulübü tarafından 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen festivalde konuşan Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, Yeşilay'ın, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan "kamuya yararlı dernek statüsüne" sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle "YeşilayFest" projesini hayata geçirdiklerini belirten Aktaş, "Proje ile ülkemizde toplumu ve gençleri olumsuz etkileyen bağımlılığın önlenebilmesi, gençlerin kültür sanat ile ruhunu besleyebilmesi, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarını iyileştirerek toplum sağlığını korumak amaçlanmıştır." dedi.

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan ise madde bağımlılığına dair dikkat edilmesi gereken konuları anlatarak madde bağımlılığının büyük yıkımlara yol açabileceğini aktardı.

Üniversite bünyesinde iki gün sürecek festivalde, Şişenin Dibi Sergisi açılacak, bilgi yarışması, drama ve film izleme etkinlikleri yapılacak.

Kaynak: AA
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