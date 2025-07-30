Dicle Üniversitesi'ne Beslenme Dostu Sertifika

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır'da "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası" almaya hak kazanan ilk kurum oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında yürütülen uygulamada, tüm değerlendirme kriterlerini karşılayan Dicle Üniversitesinin sertifika almaya uygun bulunduğu belirtildi.

Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden çalışmalarıyla öne çıktığı ifade edilen açıklamada, söz konusu sertifika İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk tarafından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a takdim edildi.