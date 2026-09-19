Dicle Üniversitesi yerel yayınlardaki iddialara hukuki yanıt hakkını saklı tuttu - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi yerel yayınlardaki iddialara hukuki yanıt hakkını saklı tuttu

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Dicle Üniversitesi, yerel basında kurumsal itibarını ve yöneticilerini yıpratmaya yönelik iddialara karşı açıklama yaptı. Üniversite, eleştiriye açık olduğunu ancak gerçek dışı ve bağlamından koparılan yayınlara karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Dicle Üniversitesi tarafından üniversiteye yönelik bazı yerel yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı yerel yayın organlarında üniversitenin kurumsal itibarını ve kurum yöneticilerini yıpratmayı hedefleyen yazılar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Basın özgürlüğü, haber alma hakkı ve meşru eliştirinin, demokratik hukuk devletinin temel unsurları arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, kamu yararına yönelik her türlü eleştiriye ve denetime açıktır. Ancak gerçek dışı olduğu değerlendirilen, bağlamından koparılan veya kurumumuzun itibarını zedeleyebilecek nitelikteki yayınlar karşısında, kamuoyunu bilgilendirme ve hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır. Üniversitemizde yürütülen tüm çalışmalar başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat, Türk yükseköğretiminin amaçları ve üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı esas alınarak hukuka uygunluk, kamu yararı, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve öğrenci merkezlilik ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Şimdiye kadar inşaat, emlak, ihale, satın alma ve diğer idari işlemlerde bu ilkelerden taviz verilmemiş, bundan sonra da verilmeyecektir. Söz konusu süreçler, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde yetkili denetim mercilerinin denetimine tabidir. Faaliyetlerimiz hakkında TBMM, Sayıştay, YÖK ve diğer ilgili kurumlarca talep edildiğinde, belge ve bilgilerle gerekli açıklamalar yapılmakta ve yapılmaya devam edilecektir. Üniversitemiz; eğitim ve araştırma çalışmalarına, şehrimizin kalkınmasını da içerecek şekilde, kamu yararı doğrultusunda kararlılıkla devam edecektir. Kamu yararı taşımayan öznel, subjektif ve kanıtsız iddiaları, 'kamu adına hesap sorma' görüntüsü altında gizleyen yanıltıcı ve maksatlı yazılara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
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