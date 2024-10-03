Didim Belediye Başkanı Gençay, Kadın ve Aile Danışma Merkezi Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Gençay, Kadın ve Aile Danışma Merkezi Hayata Geçiriyor

Didim Kadın Platformu'nu ağırlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadınlar için desteklerini artıracaklarını ve yeni bir kadın konukevi yapacaklarını açıkladı. Başkan Gençay, toplumsal ve psikolojik açıdan kadınlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

03.10.2024 17:02
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(AYDIN) - Didim Kadın Platformu'nu ağırlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde ücretsiz olarak kadınlarımıza toplumsal ve psikolojik alanda destek sunuyoruz. Kadınlarımız için ilçemizde kadın konukevi yapacağız. Bunun gibi daha kapsamlı alanlarda çözümler üretip kadınlarımızın, çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Didim Kadın Platformu ile Başkan Gençay, Didim Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Ziyarette Başkan Gençay ve konukları, fikir alışverişinde bulundu. Üyelerin talep ve önerilerini dinleyen Gençay, bir kadın ve bir kız çocuğu annesi olarak üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirtti.

Gençay, şunları söyledi:

"Ülkemizde son dönemde artan kadın ve çocuk cinayetleri, bize birlik ve beraberlik içinde hareket etme gerekliliğini hatırlatıyor. Bu tür acı olayların karşısında durmak, bu sorunları dile getirmek hepimizin sorumluluğudur. Bir kadın ve bir kız çocuğu annesi olarak, üzerime düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Didim Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde ücretsiz olarak kadınlarımıza toplumsal ve psikolojik alanda destek sunuyoruz. Kadınlarımız için ilçemizde kadın konukevi yapacağız. Çalışmalarımız başladı. Bunun gibi daha kapsamlı alanlarda çözümler üretip kadınlarımızın, çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız. Daha güvenli, daha güçlü ve daha adil bir toplum oluşturmak için kararlıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay, Kadın ve Aile Danışma Merkezi Hayata Geçiriyor - Son Dakika

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