Didim Belediye Başkanı Gençay, Kent Lokantası Çalışmalarını İnceledi

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(AYDIN)- Kent Lokantası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim halkının yaşam kalitesini artırmak için çıktığımız bu yolda, sosyal belediyecilik anlayışıyla üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Başkanı Hatice Gençay, Kent Lokantası'nda devam eden çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ve birim amirleri ile yerinde inceledi. Başkan Gençay, çalışmalarla ilgili bölge esnafıyla da görüş alışverişinde bulundu.

Gençay, "Kent Lokantası ve çevresinde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek esnaflarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Didim halkının yaşam kalitesini artırmak için çıktığımız bu yolda, sosyal belediyecilik anlayışıyla üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.