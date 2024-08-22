Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kumkent Sitesi\'nde düzenlenen eğlenceye katıldı

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbük Mahallesi'nde bulunan Kumkent Sitesi'nin düzenlediği eğlenceye katıldı.
Didim'in Akbük Mahallesi'nde bulunan Kumkent Sitesi'nde site yönetimi tarafından eğlence düzenlendi. Kumkent Sitesi'nin içinde yer alan Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen eğlenceye, Başkan Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Belediye Meclis üyeleri ve site sakinleri katıldı.
Gecede konuşan Gençay, "Kumkent Sitesi'nde düzenlenen müzik eğlencesine davet edilmekten büyük mutluluk duydum. Bu keyifli akşam için herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
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