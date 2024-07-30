Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay Muharrem ayı etkinliğine katıldı

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Muharrem ayı dolayısıyla CHP Didim İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure ikramına katıldı.
Muharrem ayı dolayısıyla CHP Didim İlçe Başkanlığı tarafından aşure ikramı yapıldı. İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen aşure hayrına Başkan Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, CHP Didim Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, Belediye Meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Gençay ve Didim CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Gençay, "Sevgili canlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Aşure lokmalarımızı paylaştık. Aşure lokmalarının hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.
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