Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Duyarlılık Çağrısı: "Temiz Bir Didim Ortak Sorumluluğumuz"

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya çağırarak, "Temiz bir Didim ortak sorumluluğumuz" dedi.

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde çevre temizliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Cadde, sokak, park ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençay, "Daha temiz ve sağlıklı bir Didim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Temiz bir Didim ortak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.