Didim Belediye Başkanı Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Tıp Bayramı dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Haklarının korunduğu ve değerlerinin her zaman bilindiği bir gelecek diliyorum"

Tüm doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Gençay, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Didim Devlet Hastanesi'nde görev yapan değerli doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza çiçek takdim ettik. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, şiddete maruz kalmadıkları haklarının korunduğu ve değerlerinin her zaman bilindiği bir gelecek diliyorum" dedi.