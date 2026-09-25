Didim Belediyesi 3. Koy'da nesli tehlike altındaki kum zambağını korumaya aldı - Son Dakika
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Didim Belediyesi 3. Koy'da nesli tehlike altındaki kum zambağını korumaya aldı

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Didim Belediyesi 3. Koy\'da nesli tehlike altındaki kum zambağını korumaya aldı
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Didim Belediyesi, 3. Koy'da nesli tehlike altındaki kum zambağını koruma altına alarak doğal yaşam alanı için önlem aldı. Bölgede ateş yakılmaması, kara taşıtıyla girilmemesi ve bitkinin çevresinde şemsiye ile şezlong kullanılmaması gerekiyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, 3. Koy'da tespit edilen nesli tehlike altındaki kum zambağını koruma altına alarak bitkinin doğal yaşam alanının zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı.

3. Koy'da, nesli tehlike altında bulunan kum zambağının (Pancratium maritimum) tespit edilmesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerekli kontroller gerçekleştirilerek bitki koruma altına alındı. Doğal yaşam alanının zarar görmemesi ve kum zambağının yaşamını sürdürebilmesi için bulunduğu alanın korunmasına yönelik gerekli hassasiyet gösteriliyor.

Akdeniz ülkeleri ile Karadeniz'in güney kıyılarında yetişen soğanlı bir bitki olan kum zambağının nesli tehlike altında bulunuyor. Türkiye'de bulunan kum zambaklarının ülke dışına çıkarılması da yasak.

DİDİM'İN KOYLARINDA DOĞAL YAŞAM KORUNUYOR

Didim'in koyları yalnızca denizi ve kumsallarıyla değil, ev sahipliği yaptığı doğal yaşamla da dikkati çekiyor. 3. Koy'da ortaya çıkan kum zambağı da bu doğal zenginliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kum zambaklarının bulunduğu alanlarda bitkilere zarar verilmemesi; kumsalda ateş yakılmaması, kara taşıtlarıyla kumsala girilmemesi ve kum zambaklarının çevresinde şemsiye ve şezlong kullanılmaması gerekiyor.

DİDİM BELEDİYESİ'NDEN KUM ZAMBAĞININ YAŞAM ALANI İÇİN HASSASİYET ÇAĞRISI

Didim Belediyesi, kentteki doğal yaşam alanlarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, özellikle kum zambaklarının bulunduğu bölgelerde daha hassas davranılması gerektiğini belirtiyor.

3. Koy'da bulunan kum zambağının yaşam alanının korunması için bölgeyi kullananların bitkiye zarar vermemesi ve çevresindeki doğal dokuya özen göstermesi önem taşıyor.

Kaynak: ANKA
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