Didim Belediyesi 9 Günlük Bayram Tatilinde 1240 Ton Çöp Topladı

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde bin 240 ton çöp topladı.

Didim Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri en iyi şekilde misafir edebilmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin tüm mahallelerinden bin 240 ton çöp toplandı. Bunların yanı sıra belediye ekiplerince kent genelindeki çöp konteynerleri yıkanarak hijyenik hale getirildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "9 günlük bayram tatilinde ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi daha temiz ve hijyenik bir ortamda ağırlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz toplam 1240 ton atık topladı. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.